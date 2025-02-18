В Ленобласти отремонтировали участок трассы Пески – Сосново – Подгорье

Там укрепили обочины, установили новые знаки, нанесли разметку и не только В Приозерском районе Ленобласти дорожники обновили шесть километров трассы между населёнными пунктами Борисово и Мичуринское, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.