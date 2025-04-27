«Пока еще на высоких отметках»: Путин рассказал о задачах для экономики РФ

Скандал в благородном собрании. Колыбель глобалистов — Давос — лихорадит. Основатель и бессменный предсдатель форума Клаус Шваб внезапно сложил с себя все полномочия и против него началось внутреннее расследование.
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