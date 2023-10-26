Филиал ´Бобруйские тепловые сети´ РУП ´Могилевэнерго´ сообщает, что 26.10.2023 г. для отыскания несанкционированных утечек сетевой воды из трубопроводов теплотрасс, определения плотности подогревателей горячего водоснабжения зоны теплоснабжения от БТЭЦ-1, БТЭЦ-2 в сетевую воду, будет добавлено красящее вещество Уранин А (С20Н10О5 Na2).