Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

АВТОР: Анастасия Куликова Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения.
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