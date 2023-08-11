Максим Гольдарб: Государственная лингвистическая экспертиза как орудие политической репрессии

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: Госизмена по-зеленски: берут слова любого человека сегодня, который явно не согласен с политикой Зеленского, будь то пост в соцсетях, выступление на ТВ, статья в газете, и назначают и проводят специальную судебно-лингвистическую экспертизу, где эксперт-лингвист отвечает на вопросы, которые ему поставило следствие: 1) есть ли в этих словах что-нибудь плохое против нашей страны? 2) есть ли в них что-нибудь, что свидетельствует, что человек косвенно или прямо поддерживает врага?3) находятся ли эти слова в причинной связи с какими-то наступившими последствиями? Ну и так далее и тому подобное.