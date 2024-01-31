Экс-морпех Риттер: Москва жестко ответила на планы США, разместить ракеты Aegis на Украине

Бывший разведчик морской пехоты американской армии Скотт Риттер, выступил с интервью на YouTube-канале Ask The Inspectorи сообщил о том, что Россия жестко ответила на желание Вашингтона втянуть Украину в НАТО и разместить там свои ракеты.
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