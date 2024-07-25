Тайфун «Гаэми» унес жизни пяти человек на Тайване

5 человек погибли на Тайване в результате тайфуна «Гаэми», сообщило 25 июля агентство CNA. В дополнение к трем погибшим ранее, агентство сообщило о еще двух скончавшихся мужчинах — в Тайнане и в уезде Юньлинь.