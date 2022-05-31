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На российской военной базе в Таджикистане проведена тренировка по обезвреживанию взрывоопасных предметов

На российской военной базе в Таджикистане проведена тренировка по обезвреживанию взрывоопасных предметов

На условно заминированном участке местности сапёры отработали задачи по разминированию установленных фугасов и обеспечению безопасных проходов личному составу мотострелкового батальона.

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