Ливан: один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара по Ар-Рамадии в округе Тир, южная провинция, поздно вечером.
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