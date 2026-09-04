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Контрафронт

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Ливан: один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара...

Ливан: один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара по Ар-Рамадии в округе Тир, южная провинция, поздно вечером.

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