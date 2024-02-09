Вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону: главные моменты

Американский журналист Такер Карлсон сегодня ночью опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своей видеоплатформе Tucker Carlson Network и в соцсети Х (бывший твиттер, заблокирована в РФ).
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