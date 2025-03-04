Как защитить детей в сезон простуд: памятка для осознанных родителей

Несмотря на то, что детская простуда – явление распространенное и вполне обычное, особенно в осенне-зимний период, болезнь у ребенка все равно нередко становится для родителей поводом для волнений и расстройств.
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