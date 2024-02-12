Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования ДТП с поездом на Ставрополье

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин приказал представить отчет о ходе расследования трагической гибели троих детей в результате столкновения товарного поезда и легкового автомобиля в Ставропольском крае.
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