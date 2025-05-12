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Депутат Гаврилов объяснил, кто может получить бесплатную землю от государства

Депутат Гаврилов объяснил, кто может получить бесплатную землю от государства

Получить дачу или земельный участок от государства безвозмездно сейчас могут многие граждане России, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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