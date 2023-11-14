К 2030 году на долю совместной мобильности будет приходиться 7% всех городских поездок

Согласно опубликованному во вторник докладу консалтинговой компании Oliver Wyman, к 2030 г. на долю совместной мобильности, начиная с сервисов ride-hailing и заканчивая электрическими скутерами, будет приходиться 7% всех поездок, совершаемых в городах, по сравнению с 3% на сегодняшний день, сообщает Reuters.
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