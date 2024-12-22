Можно ли кормящим красную икру

А так же беременным и детям фото: Shutterstock/Fotodom.ru Оксана Михалева Врач-эндокринолог, врач-диетолог клиники для детей и подростков «СМ-Доктор» на Космонавта Волкова, кандидат медицинских наук «Икра — это ценнейший продукт, богатый витаминами и минералами, большим количеством полноценного легкодоступного белка (около 30% от всей массы), полиненасыщенными жирными кислотами, такими, как Омега-3, необходимыми для развития мозга плода и ребенка.