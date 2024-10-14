Почти 1700 кустарников и деревьев высадили на улице Кирова в Братске

В Братске преображается улица Кирова. В последний раз внимание улице уделялось более 20 лет назад. Изношенный асфальт, разрушенные клумбы и другие конструкции в ненадлежащем состоянии обретут современный вид в рамках социального партнерства администрации города Братска и группы «Илим».