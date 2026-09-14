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Новости Тамбова

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ТЦ "Башня" выставили на торги почти за 146 млн рублей

ТЦ "Башня" выставили на торги почти за 146 млн рублей

Росимущество выставило на аукцион ещё один торговый центр в Тамбове – расположенный на улице Авиационной и специализирующийся на товарах для ремонта ТЦ «Башня».

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