Как оформить ДТП с такси?

Вопрос от читателя «За рулем»:– В мою машину въехал таксист. Повреждение небольшое, и решили оформить по европротоколу, но, как оказалось, у меня просрочен полис ОСАГО (я просто забыл, что он закончился, и новый еще не оформил).
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