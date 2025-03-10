Планы на сегодня: 1. Со слоненком подружиться 2. И поймать перо жар-птицы

Жена богатого банкира стала подозревать мужа в измене. Тот часто задерживался на работе, уезжал в длительные командировки, но постоянно говорил, что из-за кризиса в банке очень много проблем, которые ему необходимо решать.
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