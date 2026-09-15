Рада утвердила отставку генпрокурора Украины 317 голосами из 340

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку генерального прокурора Руслана Кравченко, которого вчера своим указом отстранил от должности президент страны Владимир Зеленский.
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