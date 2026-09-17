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ИА Регнум

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Власти Ирана назвали ключевое условие открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив не откроется для судоходства до тех пор, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находятся у власти.

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