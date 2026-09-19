Mercedes сбил пешехода в центре Москвы: движение перекрыто

На Тверской улице в Москве произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mercedes. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте и умер на месте происшествия.
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