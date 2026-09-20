Спустя 80 лет останки красноармейцев с Халхин-Гола вернутся на родину

На пограничном пункте Кяхты между Монголией и Россией непривычно тихо. Под воинское приветствие сотрудников погранслужбы поисковики передают на российскую сторону останки восьми красноармейцев, погибших на Халхин-Голе.
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