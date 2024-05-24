Шансов нет: генерал заявил о неспособности Британии отразить ракетную атаку России в случае конфликта Евгения КомароваНа фоне сохраняющейся геополитической напряженности, обусловленной позицией Запада по отношению к СВО, в СМИ несколько раз поднимался вопрос о потенциальном расширении конфликта на страны, поддерживающие Украину.