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Шансов нет: генерал заявил о неспособности Британии отразить ракетную атаку России в случае конфликта

Шансов нет: генерал заявил о неспособности Британии отразить ракетную атаку России в случае конфликта

Шансов нет: генерал заявил о неспособности Британии отразить ракетную атаку России в случае конфликта Евгения КомароваНа фоне сохраняющейся геополитической напряженности, обусловленной позицией Запада по отношению к СВО, в СМИ несколько раз поднимался вопрос о потенциальном расширении конфликта на страны, поддерживающие Украину.

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