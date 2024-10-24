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Закон и Порядок

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«Новая реальность» российской экономики

«Новая реальность» российской экономики

В экономике России после шока 2022-го возникла «новая реальность», считают во ВШЭ. Новая посткризисная структура отличается меньшим масштабом добычи ископаемых и ростом обрабатывающего производства.

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