Толпа подростков жестоко наказала школьника за изнасилование. «Танцуй лезгинку, купайся в луже»

Публично избитый в Тверской области школьник задержан за изнасилованиеТелеграм-канал «Baza» В маленьком тверском городе подростки учинили публичный самосуд над школьником, который якобы изнасиловал девушку с отставанием в развитии.
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