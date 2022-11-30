Будущий посол США в России выступает за ужесточение санкций против Москвы

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената конгресса США в среду, 30 ноября, заявила, что поддерживает курс Белого дома на ужесточение антироссийских санкций, – сообщают СВМИ.