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Будущий посол США в России выступает за ужесточение санкций против Москвы

Будущий посол США в России выступает за ужесточение санкций против Москвы

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям сената конгресса США в среду, 30 ноября, заявила, что поддерживает курс Белого дома на ужесточение антироссийских санкций, – сообщают СВМИ.

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