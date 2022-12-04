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FT: США требуют от Европы жесткой позиции по Китаю

FT: США требуют от Европы жесткой позиции по Китаю

Соединённые Штаты призывают других членов Североатлантического альянса (НАТО) уделять больше внимания заметной угрозе со стороны Китая острову Тайвань, пишет Financial Times.

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