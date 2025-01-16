дание Министерства иностранных дел РФ в Москве© РИА Новости / Наталья Селиверстова США стали более изолированными, чем Россия, из-за своего внешнеполитического курса, направленного на разжигание войн и провоцирование нестабильности.
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