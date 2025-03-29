В Татарстане планируют создать третью ОЭЗ «Зеленая долина»

В Татарстане может появиться новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина». Согласно проекту Минэкономразвития России, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, новая ОЭЗ будет расположена в Заинском районе республики.
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