ВОЕВАТЬ ПРОТИВ РОССИИ ЗА СЧЁТ РОССИИ: ПОЧЕМУ ИДЁТ ГАЗ В ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ОККУПИРОВАННУЮ СУДЖУ?

Игорь Василевский

"Да, Сталин перед войной совершил большую ошибку — вплоть до 22 июня 1941 года СССР поставлял в Германию нефть, уголь, зерно. Позже историки назовут это "умиротворением агрессора". Очередная категорически заявляемая глупость. Сталин прекрасно понимал, что война неизбежна, но старался выиграть для подготовки к ней каждый день. К примеру, Сталин буквально выгрыз у гитлера оборудование для Красногорского ОМЗ, ибо в Красной Армии фактически отсутствовали оптические приборы прицеливания на танках, к стрелковому вооружению. Вернее, они были, но их мало того, что не хватало, но и качество Цейсса было куда как выше. Он готовил к войне армию и флот. Но наши "эксперты2 на полном серьезе утверждают, что он, Сталин, тем самым помогал гитлеру. Да, этим и помогал. А что ему оставалось делать, когда пиндос с европой помогать отказались категорически? У кого оборудование можно было купить? Пиндос, да, срезал свои машиностроительные заводы с фундаментов и продал СССР за, внимание, золото, зерно и картины Эрмитажа. И ничто иное в оплату не брал!! Более того, заводы по переработке нефти поставлять категорически отказался! Как и по геологоразведке и бурению скважин. А нефтю, напомню "знатокам" добывали только в Баку, и нефтепромыслы наглоскунс с пиндосом планировали разбомбить. Кто мне подскажет - а что бы он сделал на месте Сталина при подготовке к войне? Из двух зол он, Сталин, выбрал меньшее. И, напомню "уважаемым испЕрдам", что гитлер решился на войну с нами лишь после того, как прихватил всю тяжелую бронетехнику чехии и фганции. Это железо, по совокупности, составляло до 40% он бронетанковых войск бесноватого. Отсюда вывод. Все громкие заявления о том, что "..." не более чем громкие, звучные, пустые и рассчитаны на выпускников ЕГЭ, и не более. Эти высказывания компрометируют авторов с самого начала повествования. Ибо совравши раз и в самом начале, серьезный читатель задаст вопрос - а стоит ли читать дальше, ибо единожды совравши, даже из благих намерений, что ожидать дальше? Для особо одаренных - прошу самостоятельно разобраться в терминах война и СВО (де - юре и по факту). Оббьяви мы ыойну окраине и на ее "защиту" против нас ополчится вся гейропа. Они только этого и ждут. А это - 3 мировая и, безусловно, термоядерная война. Нас "прогрессивное человечество" изгоняет из помойки под названием оон и мы теряем поддержку сочувствующих и временных попутчиков типа КНР, Индия и прочие бразилии. Не говоря о "райском саде". В выигрыше - временном, пиндос, в проигрыше весь мир. СВО - типа, местная разборка и официально влазить в нее гейропа остерегается ибо никакие ст. 5 устава наты не помогут - ибо это записано в ядерной доктрине РФ. И пиндос пока держит свору своих шавок на поводке. Ибо законно пострадает и гейропа и он сам, а на помойке зададут резонный вопрос - а, типа, вы чего туда полезли? Третье. Не все в гейропе тупые как лысая ливерная и прочие дуды. И кое что из экономики у них еще осталось, да и 500млн чел обогреть чем то нужно. Пиндосу хорошо, у него почти всегда тепло, когда холодно - те, кто не может себя обогреть - хай дохнет. До нейропы ему дела нет. Д и торговлишка кое какая все же сохраняется- удобрениями, кстати, титаном и прочими мелочами. С оплатой через всякие дубаи и прочие эмираты. Так что здесь все куда сложнее, тоньше и незаметнее. Но проще, для рейтингов и прочих лайков, громко прокукарекать что то наукоподобное и тихо радоваться. Ну, а то, что это в чистом виде геббельсовщина и ципсятина... Так кто тут разберется... Типа, я художник и я так вижу.