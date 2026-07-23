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Регионы России

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Американский журналист о попытках втянуть США в конфликт с Россией

Американский журналист о попытках втянуть США в конфликт с Россией

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил о существовании небольшой группы лиц с неясными, по его словам, «тёмными или злыми» мотивами, которые предпринимают попытки втянуть США в войну с Россией.

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