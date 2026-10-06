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Несекретные материалы

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Арестович*: мир на Украине наступит после того, как будут сделаны все военные глупости

Арестович*: мир на Украине наступит после того, как будут сделаны все военные глупости

Украине в настоящее время не следует думать о перемирии с Россией. Такую точку зрения озвучил экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович*.

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