В Сеченовском Университете создали телеграм-бота для отслеживания побочных эффектов лекарств

Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали Теlegram-бот, с помощью которого можно получать информацию или сообщать о новых неблагоприятных реакциях на лекарственные средства, которые не описаны в инструкции.
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