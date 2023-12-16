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Эксперт объяснил, почему снизились продажи китайских авто в дилерских центрах РФ

Эксперт объяснил, почему снизились продажи китайских авто в дилерских центрах РФ

Продажи китайских автомобилей в дилерских центрах РФ снизились на 60% с октября из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ, сообщил журналистам эксперт Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, директор ГК "Орехово-АвтоЦентр" Илья Титов.

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