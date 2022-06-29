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Как Россия заработала на членстве Финляндии в НАТО

Как Россия заработала на членстве Финляндии в НАТО

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал об условиях, которые правительственная комиссия по иностранным инвестициям ставит перед иностранным бизнесом, желающим избавиться от российских активов.

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