Страна и люди
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Страна и люди

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"Нам нужно опять стать РУССКИМИ, а как говорил Федор Михайлович Достоевский: "Русский без Православия - дрянь, а не человек""

"Нам нужно опять стать РУССКИМИ, а как говорил Федор Михайлович Достоевский: "Русский без Православия - дрянь, а не человек""

А знаете в чём у нас системная проблема? В отсутствии стыда.  Стыд - он родом из почитания Бога и старших, в первую очередь родителей.

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Комментарии
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Стэйси
Посыл статьи понятен, но это БЕССТЫДСТВО писать неграмотно и повторять это раз за разом в одной статье -&quot;...безстыдство на нашей земле...&quot; Автор надо проверять то что публикуешь. Глаз &quot;режет&quot;
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16 час.
SI
Sergey Ivanov
Как верить автору в главном, если он делает ошибки в мелочи? Слово «безстыдство» правильно пишется так: «бесстыдство». Потому, что буква «с»- глухая. Значит, и пара ей тоже должна быть глухой. То есть, не звонкая «з», а глухая «с». Сравни: «беззаконие». А теперь о главной ошибке. А она в том, что автор почему- то считает, что, как только все мы пойдем в церковь- так все наши проблемы исчезнут и все мы станем духовными и скрепными. Наоборот, дорогой автор! Именно церковь и учит ханжеству, двуличию, стяжательству! Пройдитесь по любому кладбищу- и вы сами в этом убедитесь. У кого на могилах самые высокие кресты и самые дорогие памятники?- У бандитов, грабителей и убийц! Чем больше в человеке веры- тем меньше в нем человеческого... Веру ведь придумали древние жрецы как раз для того, чтобы разобщить народ, вбить людям в головы ложные идеи, а потом- стравить народы друг с другом. Вера- любая- оглупляет человека. Лишает его способности мыслить. Вера превращает человека из мыслящего существа в безмозглую скотину, которую можно направить в любую, удобную власти, сторону. Человек, уверовавший, добровольно отказывается от того, чтобы быть человеком. У нас была не вера. У нас была идея! Идея построения справедливого общества без эксплуататоров. Без прихлебателей. Без попов и поповщины. Тогда мы были людьми. Мы превратились в скотов тогда, когда отказались от идеи, подменив ее средневековой поповщиной. Когда начали сносить школы и на их месте строить «храмы». Мы станем снова людьми, русским народом, тогда, когда снесем «храм» и на его месте вновь построим школу.
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16 час.

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