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Бриллианты за 14 миллионов, Рублёвка и закрытая семья: как живёт телеведущая Дарья Златопольская

Бриллианты за 14 миллионов, Рублёвка и закрытая семья: как живёт телеведущая Дарья Златопольская

Дарью Златопольскую называют одной из самых интеллектуальных ведущих на российском телевидении. Её проект «Белая студия» — это глубокие интервью с деятелями культуры без дежурных вопросов.

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