Bloomberg: новая угроза прекращения работы правительства США остается

Новая угроза прекращение деятельности федеральных властей США из-за пропуска срока принятия бюджета правительства (шатдаун) никуда не делась, то, что республиканцы в палате представителей пошли на компромисс в ноябре по этому вопросу, не означает, что они сделают это снова.
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