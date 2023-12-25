Bloomberg: новая угроза прекращения работы правительства США остается

Новая угроза прекращение деятельности федеральных властей США из-за пропуска срока принятия бюджета правительства (шатдаун) никуда не делась, то, что республиканцы в палате представителей пошли на компромисс в ноябре по этому вопросу, не означает, что они сделают это снова.