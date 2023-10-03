Эксперт Марочко заявил, что ВСУ использовали полицейских как штурмовиков

Украинские силовики использовали сотрудников полиции как штурмовиков на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко с отсылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии