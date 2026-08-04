Hornet, которого ещё нет: чем грозит „роевая“ модернизация украинских ударных БПЛА

БПЛА Hornet на земле после воздействия средств ПВОВесной этого года украинские формирования начали применять против российских объектов ударные беспилотные летательные аппараты Hornet американской разработки.
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