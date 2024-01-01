Нефть оправдала прогнозы: 2023 год закрылся со снижением цен почти на 10% Татьяна АрестоваВ 2023 году нефтяные фьючерсы потеряли более 10% в бурном процессе торгов, отмеченном геополитическими потрясениями и опасениями относительно уровня добычи нефти ведущими производителями по всему миру.