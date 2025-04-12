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Газета.ру

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Мирошник: раздел Украины на зоны контроля спровоцирует эскалацию конфликта

Мирошник: раздел Украины на зоны контроля спровоцирует эскалацию конфликта

Инициатива специального посланника президента США Кита Келлога о разделе Украины на зоны контроля между РФ и европейскими государствами является одним из вариантов заморозки конфликта и может спровоцировать его дальнейшую эскалацию.

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