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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Состояние богатейших россиян выросло на 14,2 млрд долларов

Состояние богатейших россиян выросло на 14,2 млрд долларов

Больше всех прибавил Алишер Усманов, занявший восьмую строчку рейтинга Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 14,2 млрд долларов, увеличившись по данным на 3 февраля до 361,75 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

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