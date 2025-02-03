Состояние богатейших россиян выросло на 14,2 млрд долларов

Больше всех прибавил Алишер Усманов, занявший восьмую строчку рейтинга Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло в январе на 14,2 млрд долларов, увеличившись по данным на 3 февраля до 361,75 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.
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