iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Минцифры: «Max в нашей жизни остается навсегда», а «Госуслуги» станут социальной медиаплатформой

Минцифры: «Max в нашей жизни остается навсегда», а «Госуслуги» станут социальной медиаплатформой

«Госуслуги» не будут превращать в мессенджер, эта функция отводится Max Портал «Госуслуги» хотят превратить из обычного сервиса для получения государственных услуг в полноценную социальную медиаплатформу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии