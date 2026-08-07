Минцифры: «Max в нашей жизни остается навсегда», а «Госуслуги» станут социальной медиаплатформой

«Госуслуги» не будут превращать в мессенджер, эта функция отводится Max Портал «Госуслуги» хотят превратить из обычного сервиса для получения государственных услуг в полноценную социальную медиаплатформу.
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