Производство молока и мяса выросло в Иркутской области

Устойчивый рост производства молока и мяса отмечен в Иркутской области. За пять лет — с 2019 по 2023 год — производство молока в организованном секторе сельского хозяйства выросло со 193,1 тысячи тонн до 215,8 тысячи, то есть на 11,8 процентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии