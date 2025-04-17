Производство молока и мяса выросло в Иркутской области

Устойчивый рост производства молока и мяса отмечен в Иркутской области. За пять лет — с 2019 по 2023 год — производство молока в организованном секторе сельского хозяйства выросло со 193,1 тысячи тонн до 215,8 тысячи, то есть на 11,8 процентов.