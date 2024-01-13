Поверхности больниц могут содержать вредные микробы даже после обычной дезинфекции

В новом исследовании, опубликованном в American Journal of Infection Control (AJIC), сообщается о микробном загрязнении, включая патогенные и потенциально патогенные бактерии, на больничных поверхностях, к которым часто прикасаются, несмотря на соблюдение рекомендуемых протоколов дезинфекции.