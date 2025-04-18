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В астраханском селе мемориальную доску участников Великой Отечественной войны дополнили 40 фамилиями

В астраханском селе мемориальную доску участников Великой Отечественной войны дополнили 40 фамилиями

Теперь на ней значатся 170 героев-марфинцев. К предстоящему Дню Победы в Марфинском сельсовете Володарского района было принято решение обновить на местном обелиске табличку с именами земляков - участников Великой Отечественной войны.

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