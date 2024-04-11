Ещё шесть отделений «скоропомощников» обратились к Путину за спецвыплатами

Сотрудники отделений скорой помощи ещё из шести регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой пересмотреть Постановление № 343 и включить их и водителей «скорых» в список получателей новых специальных соцвыплат.
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