Спорткомплекс с ледовой ареной появится в Хорошёво-Мнёвниках

Инвестору предоставлен участок в Хорошево-Мневниках площадью более 3,6 га для возведения крупного спортивного объекта, в составе которого появятся арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики.
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